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Уровень воды может подняться в реках нескольких регионов Казахстана в ближайшие дни

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Горная река
Горная река. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики сообщили, где в ближайшие несколько дней в Казахстане сохраняется угроза повышения уровня воды в реках, а также озвучили прогноз погоды по стране, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщили представители "Казгидромета", на большей части республики с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится дождливая погода. При этом в горных районах юго-востока и юга страны ожидается сильный дождь, на севере в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

В целом же по РК ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.

Кроме того, по четырем областям сохраняются гидрологические штормовые предупреждения.

"Это Алматинская область по сходу снежных лавин до 16 апреля.

Штормовое предупреждение по области Абай и ВКО, где ожидается формирование талового и склонового стоков и дальнейшие подъемы уровня воды на реках.

В Костанайской области до 17 апреля угроза повышения уровня воды на реках на севере и северо-востоке области. И также в Жамбылской области по 16 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках", – заявила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге СЦК.

Также напомним, что в ряде регионов Казахстана паводковая ситуация все еще остается сложной.

Так, в СКО подтопленными остаются 1713 домов, подтопленных придомовых территорий – 1115. При этом в Петропавловске подтоплено 1050 домов, в основном в микрорайонах Хромзавод и Подгора. Из них эвакуировано 4552 человек, из них 957 детей.

А в Актюбинской области из-за поднятия уровня воды в реке Торгай прорвало защитную дамбу в селе Нура. За пару дней до этого из Нуры эвакуировали больше 570 человек, в том числе 326 детей.

При этом в ЗКО аким Уральска Миржан Сатканов предупредил о приближающейся второй волне паводков и призвал жителей некоторых районов к эвакуации.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084906-uroven-vody-mozhet-podnyatsya-v-rekah-ryada-regionov-kazahstana-v-blizhayshie-dni/

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