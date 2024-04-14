Из-за наводнения часть школьников переводят на дистанционку на западе Казахстана

Школьники Уральска и еще четырех районов Западно-Казахстанской области с 15 апреля будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в отделе образования, передает "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на ведомство, в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе для безопасности детей решением педагогического совета в школах и организациях дополнительного образования с 15 апреля учебный процесс будет организован в онлайн-формате.

Занятия будут проходить через платформы Вilimland.kz, Daryn.online.

"Ведутся организационные работы по обеспечению техническими средствами обучения учащихся школ. Просим родителей быть бдительными и следить за безопасностью детей", – сообщили в отделе образования Уральска.

По данным издания, на дистанционный формат обучения переходят также учащиеся городских колледжей и школ Акжайыкского, Теректинского, Бурлинского районов и района Байтерек.

Отметим, сегодня в "Казгидромете" сообщили, что из-за поднятия уровня воды в реке Урал в ЗКО возможна вторая волна поводья.

Добавим, в конце марта в Минпросвещения сообщали, что 88 организаций образования начнут обучение в четвертой четверти в дистанционном формате – оно будет организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.