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Из-за наводнения часть школьников переводят на дистанционку на западе Казахстана

Опубликовано:

Дети делают уроки на планшете
Дети с планшетами. Иллюстративное фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Школьники Уральска и еще четырех районов Западно-Казахстанской области с 15 апреля будут учиться дистанционно. Об этом сообщили в отделе образования, передает "Мой город".

Как пишет издание, ссылаясь на ведомство, в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе для безопасности детей решением педагогического совета в школах и организациях дополнительного образования с 15 апреля учебный процесс будет организован в онлайн-формате.

Занятия будут проходить через платформы Вilimland.kz, Daryn.online.

"Ведутся организационные работы по обеспечению техническими средствами обучения учащихся школ. Просим родителей быть бдительными и следить за безопасностью детей", – сообщили в отделе образования Уральска.

По данным издания, на дистанционный формат обучения переходят также учащиеся городских колледжей и школ Акжайыкского, Теректинского, Бурлинского районов и района Байтерек.

Отметим, сегодня в "Казгидромете" сообщили, что из-за поднятия уровня воды в реке Урал в ЗКО возможна вторая волна поводья.

Добавим, в конце марта в Минпросвещения сообщали, что 88 организаций образования начнут обучение в четвертой четверти в дистанционном формате – оно будет организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2084567-iz-za-navodneniya-shkolnikov-odnogo-regiona-kazahstana-perevodyat-na-distantsionku/

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