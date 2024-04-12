Что известно о плотине, которая может грозить десяткам тысяч алматинцев
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При проверке селезащитной плотины в бассейне Аксай стало известно о нарушениях, из-за которых возникла угроза жизни около 30 тыс. алматинцев. Что на сегодня известно о сооружении, передает NUR.KZ.
Ранее сегодня в МЧС сообщили, что после проверки главы ведомства Чингиса Аринова селезадерживающей плотины в бассейне Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта.
В связи с этим возникла угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.
Отметим, что в апреле прошлого года Министерство по ЧС на официальном сайте сообщило о строительстве трех селезащитных плотин. Одной из них была плотина в бассейне Аксай, ее планировалось завершить в прошлом году.
Сообщалось, что плотина должна обеспечить инженерную защиту от селевых потоков следующих объектов:
- пионерского лагеря "Ленинец";
- лесничества, дачного массива "Аксай";
- поселка Акжар Наурызбайского района Алматы;
- а также других населенных пунктов, расположенных вдоль русла реки Аксай.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083652-chto-izvestno-o-plotine-kotoraya-mozhet-grozit-desyatkam-tysyach-almatintsev/