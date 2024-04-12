Что известно о плотине, которая может грозить десяткам тысяч алматинцев

При проверке селезащитной плотины в бассейне Аксай стало известно о нарушениях, из-за которых возникла угроза жизни около 30 тыс. алматинцев. Что на сегодня известно о сооружении, передает NUR.KZ.

Ранее сегодня в МЧС сообщили, что после проверки главы ведомства Чингиса Аринова селезадерживающей плотины в бассейне Аксай были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта.

В связи с этим возникла угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации.

Отметим, что в апреле прошлого года Министерство по ЧС на официальном сайте сообщило о строительстве трех селезащитных плотин. Одной из них была плотина в бассейне Аксай, ее планировалось завершить в прошлом году.

Сообщалось, что плотина должна обеспечить инженерную защиту от селевых потоков следующих объектов: