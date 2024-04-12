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Угрозу 30 тысячам алматинцев выявили после проверки селезадерживающей плотины

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Сброс воды через плотину
Плотина. Иллюстративное фото: Douglas Sacha / Getty Images

Глава МЧС проверил селезадерживающую плотину в бассейне Аксай. В результаты были выявлены нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта, передает NUR.KZ.

В пресс-службе МЧС в Telegram, сообщили, что глава ведомства Чингис Аринов проинспектировал селезадерживающую плотину в бассейне Аксай – в результате были выявлены определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта. При этом отмечается, что имеется угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

В связи с этим министр Аринов инициировал вопрос перед руководством "Казселезащита" по передаче соответствующих материалов в АФМ РК для принятия процессуального решения.

"По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной организации", – говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2083472-ugrozu-30-tysyacham-almatintsev-vyyavili-posle-proverki-selezaderzhivayuschey-plotiny/

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