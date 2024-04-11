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"Нездоровая фантастика": Ашимбаев о слухах о вокруг закона, якобы позволяющего изымать детей из семьи

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Два взрослых и два ребенка
Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о распространяемой в соцсетях информации, что в Казахстане принимают закон, якобы позволяющий изымать детей из семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев сообщил, что вопрос о лишении родительских прав и изъятии детей из семей является очень сложным.

"Хочу четко и ясно ответить, что таких норм в принятых законах нет. Все эти разговоры и обсуждения являются некорректными и фейковыми. Они вводят людей в заблуждение. В этих законах таких норм нет", — сказал он.

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"В соответствии с действующим законодательством, когда совершаются жесткие насильственные действия, преступления в отношении детей, соответствующие органы могут поднять вопрос о лишении родительских прав.

Но такие вопросы рассматриваются компетентными органами и в дальнейшем в суде. Только суд принимает решение и делает это, прежде всего, на основе интересов ребенка. Других интересов у суда не может быть. Интересы ребенка в приоритете", — сказал он.

По словам спикера сената, он не считает, что этот закон создает правовую основу для лишения казахстанцев их родительских прав.

"Что будут забирать детей — это, извиняюсь, из области какой–то нездоровой фантастики", — заявил Ашимбаев.

Напомним, сегодня депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ направлен на подпись главе государства.

Обсуждение этого законопроекта в Казахстане велось с конца января. Документ был разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

В конце февраля мажилис одобрил эти законодательные поправки. Позже замглавы МВД объяснял норму об административной ответственности за высадку детей из общественного транспорта.

Кроме того, сегодня в сенате вновь поднимался вопрос о слухах про нормы, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. Сразу несколько спикеров опровергли эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083076-nezdorovaya-fantastika-ashimbaev-o-tom-chto-v-kazahstane-hotyat-zabirat-detey-iz-semey/

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