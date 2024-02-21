Пожизненно лишать свободы педофилов и убийц детей: мажилис одобрил закон

Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей, передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату парламента.

Сообщается, что законопроекты разработаны депутатами мажилиса в рамках реализаций поручений президента РК.

В мажилисе отметили, что в целях недопустимости насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения предусмотрен ряд законодательных норм.

"Во-первых, восстанавливается уголовная ответственность:

за причинение легкого вреда здоровью с наказанием в виде штрафа до 200 МРП (738 тыс. тенге – прим. ред.), либо привлечения к общественным работам до 200 часов, либо ареста до 50 суток;

за нанесение побоев – штрафа до 80 МРП (295 тыс. тенге – прим. ред.), либо привлечения к общественным работам до 80 часов, либо ареста до 25 суток.

Во-вторых, исключается ограничение свободы за истязание несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, нанесение тяжкого и среднего вреда здоровью – с применением только лишения свободы.

За убийство малолетнего либо педофилию вводится безальтернативная мера наказания в виде пожизненного лишения свободы", – сообщили в нижней палате парламента.

И в-третьих, согласно одобренному закону, к лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение в отношении несовершеннолетнего либо в сфере семейно-бытовых отношений, по решению суда может быть установлено прохождение психологической помощи в медицинских организациях.

"Также в целях своевременного выявления фактов насилия уполномоченным органам дается возможность реагировать на сообщения в СМИ о фактах насилия", – добавили в мажилисе.

Напомним, еще в сентябре прошлого года уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что в Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей.

Тогда омбудсмен предложила ввести обязательный курс психологической помощи для совершивших деяния, связанных с жестоким обращением с детьми.

"Исключить примирение сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних (по статье 68 УК РК).

Ужесточить и обеспечить неотвратимость наказания через исключение ограничения свободы (остается только лишение свободы) по статьям 106, 107, 110, 140 УК РК", – говорилось в сообщении.

В конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Мажилисмен Асхат Аймагамбетов отмечал, что законопроектом предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы.

"Педофилов предлагается пожизненно лишать свободы. Также предлагается введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства. Предложены проверки интернатных учреждений для детей в любое время без предварительного уведомления и другие важные нормы", – заявлял он.