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Изъятие детей у родителей в Казахстане: с заявлением о слухах выступили в парламенте

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Девочка плачет, отвернувшись от родителей
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр просвещения прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о том, что парламент принимает закон, который позволит отбирать детей в случае побоев, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты сената одобрили в первом чтении закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Однако в последнее время в соцсетях и мессенджерах стал активно обсуждаться этот законопроект – указывается, что согласно вносимым поправкам детей якобы будут отбирать у родителей в случае побоев.

Так, например, об этом на своей странице в Instagram активно пишет РОО "Казахстанский Союз Родителей".

"В законопроекте об обеспечении прав женщин и безопасности детей, предлагается применять к "агрессорам" меры индивидуальной профилактики бытового насилия при выявлении угрозы бытового насилия.

В перечень мер входит, в том числе, ограничение и лишение родительских прав. То есть отобрать ребенка смогут не только за насилие, когда оно уже свершилось.

Например, когда папа уже дал ремня за найденный в портфеле вейп. Но и за то, что папа всего лишь пригрозил: "Еще раз найду вейп – всыплю!" – пишут авторы публикаций.

Сегодня в ходе обсуждения сенатор Асем Рахметова обратила внимание на подобную информацию в Сети и поинтересовалась, насколько это соответствует действительности.

"В социальных сетях отдельные граждане и общественные объединения заявляют, что в рассматриваемым законом предлагается внедрить запрет на телесные наказание ребенка, ввести уголовную ответственность родителей за воспитательное воздействие в отношении детей, в частности за побои.

В этой связи у меня вопрос, обоснованы ли опасения ряда граждан в части чрезмерного расширения оснований, а также компетенции уполномоченных органов по отобранию детей из семьи?" – сказала депутат

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова назвала эту информацию фейковой.

"Высказываются в вашем вопросе три рассуждения, но хочу сказать, что все три рассуждения не соответствуют действительности, ложные рассуждения, скажу.

Первое, говорится, что детей будут отбирать у родителей – как вам известно, в поправках изначально не предусмотрены были такие нормы, не рассматривались и в ходе обсуждения не вносились.

На сегодня, да, в соцсетях, распространяется деструктивными лицами такая информация. Скажу, что это ложная информация, и является фейковой информацией", – заявила депутат.

Ее поддержал вице-министр просвещения Едил Оспанов.

"Одна из основных причин лишения родительских прав на сегодня – умышленные преступления в отношении собственных детей. При этом мы должны предупредить, что в таких семьях проводятся работа: через центр по поддержки семьи, комиссия по защите прав детей несовершеннолетних. При выявлении таких случаев лишение родительских прав только через суд происходит", – заверил он.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха добавил, что лишение родительских прав относится к компетенции органов опеки.

"В случае инициирования этот вопрос сначала рассматривается на комиссии по защите прав несовершеннолетних. Потом судом, где рассматривается совокупность всех обстоятельств: личность родителей, существующие для ребенка угрозы. Я думаю, это никак не повлияет на увеличение или уменьшения количество лишенных родительских прав. В связи с описаниями была введена возможность примирения по побоям, чтобы не доводить вопрос до эскалации", – добавил он.

Напомним, обсуждение этого законопроекта в Казахстане велось с конца января. Документ был разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспанов уже отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

Также в конце марта в Минпросвещения вновь обращались к казахстанским родителям в связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей.

"В рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей", – отмечал Едил Оспан.

В конце февраля мажилис ободрил эти законодательные поправки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082941-izyatie-detey-u-roditeley-v-kazahstane-s-zayavleniem-o-sluhah-vystupili-v-parlamente/

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