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Смогут ли изымать детей из семей по новому закону, объяснили в Минпросвещения

Опубликовано:

Семья на прогулке
Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр просвещения на заседании мажилиса рассказал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Сергей Пономарев сообщил, что в соцсетях относительно законопроекта высказывается мнение, что якобы документ содержит нормы ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью, и ребенка могут забрать для передачи в детский дом.

Он поинтересовался, есть ли в законопроекте такие нормы.

"В законопроектах, которые мы рассматриваем, изъятие детей из семьи или касательно ювенальной юстиции мы не предусматриваем ни одну норму. Потому что мы хотим, чтобы дети воспитывались в семьях.

В целом мы хотим, чтобы институты детей-сирот были как-то изжиты из нашего общества. Поэтому изъятие детей из семьи не рассматривается данными законопроектами", – сказала депутат Жулдыз Сулейменова.

Вице-министр просвещения Едил Оспан назвал страхи людей необоснованными.

"В рассматриваемом законопроекте, а также в других законопроектах не рассматривается вопрос об изъятии детей из семьи. Такой вопрос не поднимается в министерстве. Вся информация касательно изъятия детей из семьи, распространяемая в соцсетях, является фейком", – указал он.

Напомним, в конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане.

Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Законопроектом, прежде всего, криминализируются побои и причинение легкого вреда здоровью.

Кроме того, предлагается заводить дело на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь заявления жертвы. При этом суд наделяется полномочиями назначить психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье.

А еще одна норма законопроекта касается преступлений против детей.

Также в начале года сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062128-budut-zabirat-detey-normy-zakona-o-borbe-s-nasiliem-razyasnili-v-minprosvescheniya/

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