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30 лет независимости Казахстана

Кому придется отвечать, если ребенка высадят из автобуса за неоплаченный проезд

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Автобусы припаркованы
Автобусы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха сегодня в мажилисе разъяснил норму об административной ответственности за высадку детей из общественного транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" подняла депутат Каракат Абден.

По ее словам, предлагается ввести административную ответственность за высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего, следующего без сопровождения законного представителя.

Каракат Абден спросила, на кого в подобной ситуации будет накладываться штраф – на водителя, контролера или родителя, который отправил ребенка без денег.

"То что касается высадки, то в рабочей группе определили, что это будет распространяться на малолетних, то есть на детей до 14 лет, – привлекать мы будем водителей и кондукторов.

Тем не менее, если там будет усмотрено, что есть правонарушение и со стороны родителей, – условно если они постоянно это делают, и злоупотребляют этим, – то наряду с этим мы можем привлечь и родителей, так как есть на сегодня такая статья.

То есть будем смотреть по ситуации. Но думаю, что эта статья будет иметь хороший профилактический эффект, чтобы таких случаев (высадки детей из автобусов – прим. ред.) больше не было", – сказал Игорь Лепеха.

Его поддержал вице-министр просвещения Едил Оспанов.

"В крупных городах, особенно зимой, имеются факты высадки детей из маршрутных автобусов. Здесь могут быть тяжелые последствия – ребенок может замерзнуть, в темное время суток он может каким-то другим рискам подвергаться. Мы вносим норму, которая усиливает ответственность за такие деяния – контролер и водитель будут ответственны в таких случаях, если они будут", – подчеркнул он.

Напомним, что в Казахстане идет обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Документ разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Ранее сегодня Едил Оспанов отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Он подчеркнул, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

Также в прошлом месяце сообщалось, что в МВД планируют создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов.

Еще в Казахстане будет увеличено количество кризисных центров, внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062145-komu-pridetsya-otvechat-esli-rebenka-vysadyat-iz-avtobusa-za-neoplachennyy-proezd/

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