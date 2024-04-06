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"Ситуация ухудшается": режим ЧС объявлен в Костанае

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Паводки в Костанайской области
Река. Фото: kstnews.kz

Режим ЧС объявлен в Костанае. В городе ожидают пик паводка сегодня днем. Водохранилища увеличат сброс воды и будут работать на транзит, передают "Костанайские новости".

В Костанае будет создана комиссия по оценке ущерба. В нее смогут обратиться те, чьи дома пострадают от большой воды.

Ранее городской оперативный противопаводковый штаб сообщил, что из-за сброса большого количества воды с Каратомарского водохранилища ситуация ухудшается.

В связи с этим возникла реальная угроза подтопления прибрежных территорий Костаная, а именно: СО "Дорожник", "Садовод", "Мичуринец" и района "Колесных рядов".

"Жителям данных территорий необходимо при первом требовании уполномоченных органов приступить к организованной эвакуации, уделяя при этом особое внимание пожилым, маломобильным гражданам и детям. Заранее подготовьте документы и вещи первой необходимости.

Вам будут предоставлены автобусы, которые доставят в пункты приема эвакуированных, где будут организованы условия для ночлега и питание", - сообщили в акимате Костаная.

Горожан при проведении эвакуации попросили не поддаваться панике, выполнять все законные требования сотрудников правоохранительных органов и ЧС. 

Напомним, сложная ситуация из-за паводков складывается в ряде регионов Казахстана, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Акмолинской областях.

Стоящие в воде дома в поселке Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео. На участке автодороги Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай произошли переливы.

В регион был направлен министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов постоянно информирует главу государства о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах по ее стабилизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079911-situatsiya-uhudshaetsya-rezhim-chs-obyavlen-v-kostanae/

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