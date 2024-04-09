Поток воды вынес тело в Кульсары

Тело мужчины вынесло потоком воды в Кульсары - его обнаружили сотрудники ДЧС возле одного из магазинов. Как оказалось, тело принесло с кладбища, передает "Ак Жайык".

Уточняется, что обнаруженное спасателями тело мужчины вынесло потоком воды с одного из кладбищ, расположенных за городом.

В данный момент места для захоронений затоплены - близ Кульсары их всего два.

В ведомстве подтвердили, что тело не принадлежит ни одному из двоих разыскиваемых, поиски которых продолжаются уже четвертый день.

Напомним, что двое мужчин - отец и сын - пропали в Кульсары. Оба надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти.

Город Кульсары в Атырауской области сильно пострадал от паводка - еще на прошлой неделе отсюда эвакуировали тысячи человек. В СМИ показали, как выглядит город с высоты.

Также отметим, в воскресенье, 7 апреля, в Кульсары спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

А в Махамбетском и Курмангазинском районах Атырайской области при возведении сооружений для защиты от паводка в земле были обнаружены человеческие останки.