Поток воды вынес тело в Кульсары
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Тело мужчины вынесло потоком воды в Кульсары - его обнаружили сотрудники ДЧС возле одного из магазинов. Как оказалось, тело принесло с кладбища, передает "Ак Жайык".
Уточняется, что обнаруженное спасателями тело мужчины вынесло потоком воды с одного из кладбищ, расположенных за городом.
В данный момент места для захоронений затоплены - близ Кульсары их всего два.
В ведомстве подтвердили, что тело не принадлежит ни одному из двоих разыскиваемых, поиски которых продолжаются уже четвертый день.
Напомним, что двое мужчин - отец и сын - пропали в Кульсары. Оба надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти.
Город Кульсары в Атырауской области сильно пострадал от паводка - еще на прошлой неделе отсюда эвакуировали тысячи человек. В СМИ показали, как выглядит город с высоты.
Также отметим, в воскресенье, 7 апреля, в Кульсары спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.
А в Махамбетском и Курмангазинском районах Атырайской области при возведении сооружений для защиты от паводка в земле были обнаружены человеческие останки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2081900-potok-vody-vynes-telo-v-kulsary/