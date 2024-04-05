Бектенов постоянно информирует Токаева о ситуации с паводками, заявили в кабмине

В правительстве сообщили, что премьер-министр Олжас Бектенов постоянно информирует Токаева о паводковой ситуации в стране и принимаемых мерах по ее стабилизации, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, по поручению президента сегодня Олжас Бектенов посетил Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также провел заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков с участием руководителей региональных штабов.

️Между тем по поручению премьер-министра вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба Канат Бозумбаев направляется в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов - в Костанайскую область.

"Их задача - координация работы на местах по стабилизации паводковой ситуации", - пояснили в пресс-службе правительства.

Напомним, сегодня Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, проверил паводковую ситуацию в ВКО и поручил усилить меры по предупреждению ЧС.

На сегодня в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба (Абай, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Ұлытау).

Всего с начала паводка из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек. На сегодняшний день площадь снегопокрытия в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%. С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС.

Ранее Бектенов посетил Актюбинскую область, где проверил паводковую ситуацию и ознакомился с ходом исполнения на местах поручений президента.

А вчера президент Касым-Жомарт Токаев посетил ЗКО, где первым делом осмотрел подтопленные местности с вертолета. На заседании оперштаба он заявил, что ситуация в регионе может ухудшиться, а также высказался по эпидситуации из-за массовой гибели животных.