Тонны гниющего лука нашли в горах Жамбылской области

Отдыхающие в горах Жамбылской области пожаловались на огромное количество лука, гниющего в сетках на природе. Фермеры давно испытывали проблему с его реализацией, передает сайт телеканала КТК.

Жители Жамбылской области, отдыхающие в горах, пожаловались на тонны лука, который гниет на природе, причем недалеко от Тараза. По словам очевидцев, выброшено не менее восьми КамАЗов данного продукта. Усугубляют ситуацию выброшенные тонны другого бытового мусора.

Природоохранная прокуратура пытается найти виновника. При этом чиновники, комментируя выброшенный лук, выражают мнение, что у жамбылских аграриев просто не было шанса продать свой товар.

К слову, к началу весны стало понятно, что фермеры региона уже не смогут реализовать порядка 140 тысяч тонн лука. Некоторые пропадавший овощ даже пытались раздавать бесплатно.

"В конце апреля в нашу страну ожидается завоз лука из соседних стран. Поэтому тот же Пакистан не хочет покупать продукцию у наших аграриев. На складах без морозильной камеры риск порчи товара, конечно, выше. И тут стоит отметить, что около 60% складов не имеют морозильной камеры", – говорит замглавы управления сельского хозяйства Жамбылской области Шакир Момынкулов.

Источник: КТК

Напомним, 18 января 2023 года Минсельхоз объявил о трехмесячном запрете на экспорт лука. Данное решение было принято, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать цены на него.

Тогда отмечалось, что резкое увеличение спроса на лук было связано с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана.

Кроме того, дополнительное давление на стоимость лука оказали сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – большой объем продукции был испорчен.

Через неделю после введения запрета глава Минторговли Серик Жумангарин сообщил, что в стране обнаружилось меньшее количество запасов лука, чем сообщалось. Он предположил, что овощ могли вывозить по серым схемам.

В феврале прошлого года цены на лук в супермаркетах доходили до 400 тенге за килограмм. В Минсельхозе РК объяснили рост цен логистическими вопросами. В марте 2023 года цены на лук начали падать – такой вывод сделали аналитики.