Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Бесплатно раздавать лук пришлось фермерам в Таразе, чтобы не обанкротиться (видео)

Опубликовано:

Луковицы рассыпаны на мешковине
Репчатый лук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Фермеры из Тараза вынуждены бесплатно раздавать лук - продать десятки тонн овоща не удалось, а выбрасывать для крестьян слишком дорого, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, за вывоз многотонного гнилого мусора горожанам нужно платить, а это выходит слишком дорого.

"Ну, если сейчас я бесплатно не буду выдавать, в течение месяца мне надо его вывозить. А вывоз его, ну, 250 сеток – это в районе 35 тысяч, мне сказали. А если еще сейчас мусорки закроют, я его куда буду выкидывать? А если где-нибудь выкину, откуда буду деньги на штраф искать?" - пожаловался один из крестьян.

В такой ситуации оказались десятки крестьян Жамбылской области. Они стараются побыстрее раздать еще не совсем испорченный урожай.

Люди жалуются, что за каждый свой шаг, начиная от хранения продукции и заканчивая ее утилизацией, приходится платить.

О том, что фермеры терпят убытки, они заявили на прошлой неделе. Только в Жамбылской области пропадает порядка 140 тысяч тонн репчатого. Крестьяне признаются: придержали осенний урожай до весны, но цены упали сильнее – и лук, которого и так в избытке, стал никому не нужен.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073765-besplatno-razdavat-luk-prishlos-fermeram-v-taraze-chtoby-ne-obankrotitsya-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.