Бесплатно раздавать лук пришлось фермерам в Таразе, чтобы не обанкротиться (видео)

Фермеры из Тараза вынуждены бесплатно раздавать лук - продать десятки тонн овоща не удалось, а выбрасывать для крестьян слишком дорого, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечает телеканал, за вывоз многотонного гнилого мусора горожанам нужно платить, а это выходит слишком дорого.

"Ну, если сейчас я бесплатно не буду выдавать, в течение месяца мне надо его вывозить. А вывоз его, ну, 250 сеток – это в районе 35 тысяч, мне сказали. А если еще сейчас мусорки закроют, я его куда буду выкидывать? А если где-нибудь выкину, откуда буду деньги на штраф искать?" - пожаловался один из крестьян.

В такой ситуации оказались десятки крестьян Жамбылской области. Они стараются побыстрее раздать еще не совсем испорченный урожай.

Люди жалуются, что за каждый свой шаг, начиная от хранения продукции и заканчивая ее утилизацией, приходится платить.

О том, что фермеры терпят убытки, они заявили на прошлой неделе. Только в Жамбылской области пропадает порядка 140 тысяч тонн репчатого. Крестьяне признаются: придержали осенний урожай до весны, но цены упали сильнее – и лук, которого и так в избытке, стал никому не нужен.

Источник: КТК