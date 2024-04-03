Давать жилье в 90-летнюю аренду на деньги ЕНПФ предложили в Казахстане

Депутат мажилиса Ерлан Стамбеков на пленарном заседании палаты рассказал, как можно решить проблему обеспечения казахстанцев жильем, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен в своем запросе на имя премьер-министра напомнил, что на третьем заседании Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров.

При этом, по его словам, отмечалось, что для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7%.

Депутат отметил, что в силу традиционных условий кредитования и ограниченности доходов большинства, только определенная доля населения может получить квартиры по ныне существующим программам и другими ипотечными кредитами.

"Вместе с этим, хотелось бы отметить что, население нашей страны уже достигло 20 млн человек, а количество очередников только последние три года выросло с 480 тыс. человек до 640 тыс. человек. И это с учетом того, что ежегодно по кредитному жилью выдается 15 тыс. квартир и порядка 9-10 тыс. квартир арендного жилья, что в сумме составляет около 25 тыс. квартир. Несложно подсчитать что такими темпами через несколько лет количество очередников достигнет 1 млн человек.

К сведению, в конце 2022 года обеспеченность жильем на одного проживающего в республике составила 23,4 кв. метров. Это значение уже значительно ниже стандартов ООН, которые составляют 30 кв. метров на человека", - заявил мажилисмен.

Он предложил обратить внимание на успешные примеры в мире. В пример он привел Сингапуре, где ключом к решению послужило детище Ли Куан Ю - Центральный фонд сбережений (ЦФС).

"С момента его создания каждый сингапурец обязан ежемесячно отчислять туда 20% своего заработка. Столько же каждый месяц переводит на его счет наниматель. Вместе эти взносы составляют значительную сумму, равную 40% фонда заработной платы. Более 80% населения Сингапура живет в квартирах, построенных жилищным советом, количество таких квартир в 2021 году составило порядка 1,1 млн.

За 30 лет независимости в нашей стране уже созданы и имеются ресурсы и механизмы для решения этого вопроса. Так, для этих целей можно предусмотреть долгосрочное финансирование данных проектов сроком от 40 до 90 лет с правом выкупа из средств ЕНПФ на основе солидарности населения и без затрат из республиканского бюджета по принципу "сейчас платишь ты - потом будут платить тебе", - предложил он.

Это позволит, по мнению депутата, решить проблемы не только с обеспечением жилья населению, но и достойной доходности для вкладчиков ЕНПФ, поскольку поступающие суммы от арендной платы и выкупа жилья будут поступать к источнику финансирования с процентами, превышающими уровень инфляции.

Отметим, около месяца назад сообщалось, что продажи жилья резко уменьшились в Алматы. А в целом по Казахстану количество сделок уменьшилось на 3,7%.

Причем это касается всех категорий: первичного и вторичного, а также арендного рынков.

Примечательно, что спрос в южной столице снизился именно на квартиры, а вот на частные дома - вырос на 14,11%. Скорее всего, на предпочтения казахстанцев повлияли землетрясения, с которыми столкнулись жители мегаполиса.

Также напомним, с 2021 года казахстанцы имеют возможность использовать часть своих пенсионных накоплений для оплаты лечения или на улучшение жилищных условий.

Но из-за роста порогов достаточности в 2024 году воспользоваться такой возможностью смогут далеко не все – всего около 200 тыс. вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Причем у многих доступная сумма будет совсем небольшой.

В феврале текущего года сообщалось, что изъятие пенсионных накоплений на жилье хотят упростить в Казахстане. Авторы намерены внести поправки в правила изъятия пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Изменения расширяют возможности использования денег.

Накануне глава Министерства промышленности и строительства заявил, что с 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа.

По его словам, для новой жилищной программы сейчас "Отбасы банком" привлекаются средства в размере 300 млрд тенге. Ставка для социально уязвимых слоев населения не будет превышать 7%.

Добавим, что 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости дополнительно к программе "Отау" запустить еще одну льготную ипотеку, ставка по которой не будет превышать 7% для социально уязвимых категорий населения.