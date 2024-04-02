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Льготная ипотека под 7% в Казахстане: дату старта назвал министр Шарлапаев

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Женщина с ключами от дома на фоне новостроек
Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: Oleg Elkov / Getty Images

Глава Министерства промышленности и строительства сегодня на брифинге правительства заявил, что с 1 мая в Казахстане стартует новая жилищная программа, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что для новой жилищной программы сейчас "Отбасы банком" привлекаются средства в размере 300 млрд тенге.

"Это общий размер программы. Ставка для социально-уязвимых слоев населения не будет превышать 7%. 1 мая мы объявим полностью все условия. Программа стартует 1 мая", – заявил министр.

Условия программы, по его словам, также в середине апреля разъяснят в "Отбасы банке".

"Этот банк достаточно давно работает, достаточно неплохо зарекомендовал себя с точки зрения распределения ипотеки", – добавил он.

Напомним, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости дополнительно к программе "Отау" запустить еще одну льготную ипотеку, ставка по которой не будет превышать 7% для социально уязвимых категорий населения.

Ранее мы рассказывали, что уже известно об условиях этой программы. Кроме того, в правительстве сообщали, что в новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям.

Также отметим, что с 1 марта в Казахстане начался прием заявок на участие в новой ипотечной программе "Отау", в рамках которой можно оформить жилищный заем под 9% годовых.

Прием заявок продолжится до 30 апреля включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077496-datu-starta-novoy-zhilischnoy-programmy-v-kazahstane-nazval-ministr-promyshlennosti/

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