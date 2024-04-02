На склонность к агрессии предложили проверять казахстанских полицейских

В Казахстане полицейских предложили проверять на склонность к агрессии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Академии правоохранительных органов.

Сегодня сотрудникам правоохранительных органов презентованы результаты межведомственного научного исследования на тему противодействия пыткам. Так, в Казахстане на законодательном уровне предлагается определить понятие - "должность с высоким риском применения пыток", а также проверять полицейских на склонность к агрессии.

В ходе презентации ректор Академии Марат Сексембаев отметил, что на сегодня в стране нет системы раннего выявления сотрудников правоохранительных органов, склонных к проявлениям агрессии, а также дальнейшего алгоритма принимаемых к таким работникам мер.

Отмечается, что в задачи военно-врачебной экспертизы не входит выявление склонности к агрессивному поведению со стороны кандидатов на правоохранительную службу. При этом тест не является обязательным и проводится лишь по усмотрению психолога.

Этот показатель не замеряется и у действующих сотрудников, которые длительное время служат на одной и той же должности, сопряженной с рисками применения пыток.

"Для полноценного внедрения предлагаемой системы необходимы поправки в действующее законодательство.

В первую очередь, предстоит законодательно определить понятие — "должность с высоким риском применения пыток". Сюда должны быть отнесены должности, функциональные обязанности которых предполагают наличие определенных властных полномочий в отношении гражданских лиц, то есть следователи, оперуполномоченные, работники исправительных учреждений, участковые инспектора и другие, кто подходит под указанный критерий.

При приеме кандидатов на службу на такие должности, а также в отношении действующих сотрудников из этого перечня, при их аттестации или в случае поступления жалоб о применении ими пыток, предусмотреть обязательное проведение психологических исследований на предмет выявления склонности к агрессии", — говорится в сообщении Академии.

Здесь считают, что своевременное выявление такой категории сотрудников, их перемещение на участки работы, где нет контакта с гражданскими лицами, и проведение с ними психолого-коррекционной работы позволит не допустить пыток.