Токаев подписал закон об ужесточении наказания за пытки

Изолятор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о предупреждении пыток и других жестоких видов обращения. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Как отметили в пресс-службе президента, подписанный сегодня главой государства закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения" стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры.

Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:

ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

ужесточение уголовной ответственности за пытки;

расширение применения и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:

️при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;

решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);

для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;

для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.

"Внесенные изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации", - заключили в Акорде.

Напомним, в декабре прошлого года в Генпрокуратуре высказались о пытках и других недозволенных методах следствия и дознания. Тогда сообщалось, что с 2023 года расследовать пытки в Казахстане будут исключительно прокуроры.

Добавим, что пытки в стране расследует по статье 146 УК РК. Согласно этой статье, умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013282-tokaev-podpisal-zakon-o-preduprezhdenii-pytok/