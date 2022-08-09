Январские события: пытавших утюгом полицейских изобличили в Талдыкоргане

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В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования фактов пыток над задержанными со стороны полиции, которые имели место во время январских событий в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в ведомстве, по поручению главы государства продолжается расследование уголовных дел в отношении сотрудников полиции, применивших в период январских событий пытки к задержанным.

Так, специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о применении пыток с прижиганием утюгом в Департаменте полиции Алматинской области.

В результате доказано применение пыток полицейскими с 7 по 17 января текущего года к 23 гражданам, задержанным во время массовых беспорядков в Талдыкоргане.

Подозреваемыми по статье 146 Уголовного кодекса признаны 5 сотрудников полиции, в числе которых 3 сотрудника Управления криминальной полиции, 1 инспектор Управления административной полиции и 1 сотрудник СОБР.

4 августа уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В Генпрокуратуре заверили, что расследование других фактов применения пыток близится к завершению.

Напомним, в январе, когда появились сообщения о пытках над задержанными, Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил расследовать каждый такой случай. Незадолго до этого сообщалось, что расследуются 16 уголовных дел о превышении власти, смертях и пытках задержанных.

В феврале факты пыток над задержанными в ходе январских событий подтвердили в Генпрокуратуре, а в марте по данному вопросу высказался глава Антикоррупционной службы.

16 марта Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, признал факты пыток в отношении задержанных после январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982379-yanvarskie-sobytiya-pytavshih-utyugom-politseyskih-izoblichili-v-taldykorgane/