"Лучше при себе иметь документы": МИД дал рекомендации казахстанцам, находящимся в России

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге высказался об отношении к казахстанцам после теракта в "Крокус Сити Холле" в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, что делает МИД в устройстве взаимоотношений, чтобы в отношении наших соотечественников не было предвзятости.

"Любое государство, на территории которого происходит масштабный теракт, естественно, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. И местные власти, в том числе правоохранительные органы, принимают необходимые меры. Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, это норма.

Нашим гражданам лучше при себе иметь документы, и цель пребывания в той или иной стране. К нам в посольство пока не обращались, что кого-то задержали и незаконно удерживают или по каким-то жалобам. Если и были какие-то проверки, то это просто проверки", - сообщил он.

При этом он отметил, что Россия - открытая страна.

"Граница работает, все также продолжается. Можно ездить", - заявил он.

Отметим, что в РФ в настоящее время МВД завершило работу над проектом, ужесточающим контроль в сфере миграции. Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Количество пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье на текущий момент составляет 551 человек. 144 человека погибли.

В настоящее время по факту произошедшего теракта арестованы 9 человек.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".