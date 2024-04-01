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До 90 дней в течение года сократят срок пребывания иностранцев в России

Опубликовано:

Флаг России
Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Ужесточить контроль в сфере миграции намерены в РФ - срок временного пребывания иностранцев сократят до 90 дней. В МВД России рассказали подробности.

МВД завершило работу над проектом, ужесточающим контроль в сфере миграции, пишет РИА Новости. Об изменениях сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Среди мер - сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года.

Также планируется усилить контроль в отношении работодателей, нанимающих иностранцев.

Работа по повышению контроля за притоком мигрантов по линии правительственных структур ускорилась после теракта в "Крокус Сити Холле".

На днях сообщалось, что законопроект, сокращающий срок пребывания иностранного гражданина в РФ без визы суммарно до 90 суток в течение года, будет обсуждаться в рамках рабочей группы по миграционной политике в Госдуме - спикер ГД Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по миграционной политике во главе с вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Количество пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье на текущий момент составляет 551 человек. 144 человека погибли.

В настоящее время по факту произошедшего теракта арестованы 9 человек.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2076873-do-90-dney-v-techenie-goda-sokratyat-srok-prebyvaniya-inostrantsev-v-rossii/

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