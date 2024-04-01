Газозаправку пытались построить в зоне тектонического разлома в Алматы

В Алматы прокуратурой выявлены нарушения: в зоне тектонического разлома пытались построить газозаправку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Алматинской транспортной прокуратурой по результатам анализа соблюдения законодательства были выявлены существенные нарушения при предоставлении земельного участка под строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

"Уполномоченным органом в нарушение действующих норм передан неделимый земельный участок, расположенный в зоне тектонического разлома с проходящими под ним канализационными трубами, под газозаправку для автобусного парка мегаполиса.

Тем самым ответственными должностными лицами создана опасность и угроза для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера", - говорится в сообщении прокуратуры.

Только после вмешательства транспортной прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, принимаются меры возврата данного земельного участка на баланс акимата Алматы.

Ранее информацию о нахождении ЖК в Алматы на тектонических разломах прокомментировал сейсмолог.

Заместитель главы Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Нурсарсен Узбеков сообщил, что в Алматы составлены карты сейсмического микрозонирования. При этом город относится к 9-10 балльной зоне.

"Тектонические разломы были выделены в 1970-80-х годах. Настало время их параметризировать заново. После этого городские уполномоченные органы могут принимать решение, насколько оправдано нахождение жилых комплексов на тектонических разломах", - заявил спикер.

По словам эксперта, необходимо заново провести исследование современной активности этих разломов, так как некоторые разломы могут быть активны, а некоторые - уже не проявлять сейсмическую активность.

Напомним, в начале марта жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана, а ощутимость составила 5 баллов. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

В Алматы в тот день были отменены занятия в школах и колледжах. Также их отменили во всех вузах города. Тогда же временно приостановил работу и местный метрополитен.

Позже в акимате Алматы рассказали о последствиях землетрясения и сообщили об имеющихся повреждениях.

Также стало известно, во сколько может обойтись восстановление Алматы в случае разрушительного землетрясения.