Информацию о нахождении ЖК в Алматы на тектонических разломах прокомментировал сейсмолог
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Информацию о нахождении жилых комплексов в Алматы на тектонических разломах прокомментировал сейсмолог во время брифинга ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.
Заместитель главы Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК Нурсарсен Узбеков отметил, что в Алматы составлены карты сейсмического микрозонирования. При этом город относится к 9-10 балльной зоне.
"На участках выделяются локальные зоны, где от состава грунта могут различаться воздействия сейсмических событий.
В соцсетях есть информация, что ЖК размещены на тектонических разломах. Это - активный вопрос. Тектонические разломы были выделены в 1970-80-х годах. Настало время их параметризировать заново. После этого городские уполномоченные органы могут принимать решение, насколько оправдано нахождение жилых комплексов на тектонических разломах", - заявил спикер.
По его словам, нужно заново провести исследование современной активности этих разломов, так как некоторые разломы могут быть активны, а некоторые - могут уже не проявлять сейсмическую активность.
Напомним, ранее блогер распространил информацию о том, что 15 января в Алматы произойдет сильное землетрясение, но специалисты опровергли "прогноз".
Тем не менее, специалисты напомнили алматинцам, как вести себя во время землетрясения и после него.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055165-informatsiyu-o-nahozhdenii-zhk-v-almaty-na-tektonicheskih-razlomah-prokommentiroval-seysmolog/