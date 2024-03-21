Токаев встретился с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой
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Глава государства принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову и обсудил актуальные вопросы развития культуры в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.
Жания Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.
Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.
В завершение глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматы, где в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Здесь же он отметил особую роль Алматы и сообщил о реализации 4 масштабных проектов.
Президент также посетил фестиваль "Наурыз Фест".
Вместе с тем, Токаев провел сегодня ряд встреч в Алматы. Так, президент принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, где Токаеву доложено о текущей деятельности научного центра.
Принял глава государства и акима Алматы Ерболата Досаева. Градоначальник рассказал о развитии мегаполиса, а также заявил, что до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.
Также, Касым-Жомарт Токаев обсудил проблемы общественной жизни с членом Нацкурултая Гульмирой Илеуовой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071992-tokaev-vstretilsya-s-narodnoy-artistkoy-kazahstana-zhaniey-aubakirovoy/