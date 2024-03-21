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Токаев встретился с народной артисткой Казахстана Жанией Аубакировой

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Касым-Жомарт Токаев и Жания Аубакирова
Касым-Жомарт Токаев и Жания Аубакирова. Фото: Акорда

Глава государства принял народную артистку Казахстана Жанию Аубакирову и обсудил актуальные вопросы развития культуры в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы развития культуры в стране.

Жания Аубакирова рассказала президенту о своей творческой деятельности и результатах работы ее авторской школы. Опираясь на многолетний опыт руководства Казахской национальной консерваторией, она поделилась своими оценками состояния высшего музыкального образования.

Касым-Жомарт Токаев также выслушал предложения Жании Аубакировой по проблемам общественной жизни.

В завершение глава государства пожелал ей успехов в реализации ряда начинаний в сфере искусства.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматы, где в ходе торжественного мероприятия на площади "Астана" поздравил всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз. Здесь же он отметил особую роль Алматы и сообщил о реализации 4 масштабных проектов.

Президент также посетил фестиваль "Наурыз Фест".

Вместе с тем, Токаев провел сегодня ряд встреч в Алматы. Так, президент принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, где Токаеву доложено о текущей деятельности научного центра.

Принял глава государства и акима Алматы Ерболата Досаева. Градоначальник рассказал о развитии мегаполиса, а также заявил, что до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Также, Касым-Жомарт Токаев обсудил проблемы общественной жизни с членом Нацкурултая Гульмирой Илеуовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071992-tokaev-vstretilsya-s-narodnoy-artistkoy-kazahstana-zhaniey-aubakirovoy/

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