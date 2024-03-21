Токаев высказался о сейсмической безопасности страны

Глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о текущей деятельности научного центра.

Даулет Сарсенбаев проинформировал, что в 2023 году было закуплено оборудование на сумму 527 млн тенге для 11 из 16 сейсмостанций, расположенных на территории города.

Благодаря Программе целевого финансирования на 2021-2023 годы было открыто 25 пунктов наблюдения. В рамках международного сотрудничества частично модернизировано 10 и открыто 6 новых станций.

Глава государства подчеркнул, что сейсмическая безопасность является ключевым фактором национальной безопасности страны, влияющим на состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей среды. Он указал на ряд вопросов, касающихся внедрения продвинутых систем раннего предупреждения и повышения квалификации сейсмологов.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, на научный центр возлагаются важные задачи по разработке и применению научных методов прогнозирования землетрясений. Глава государства указал необходимость развивать научные исследования и использовать инновационные технологии в работе центра.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Сведения об ощутимости были в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки. Сейсмологи отмечали, что за неделю - с 23 по 29 января - было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.

Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность - это закономерное явление.

4 марта в 11:22 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Через два дня, 6 марта, ранним утром в Алматы также зафиксировали подземные толчки.