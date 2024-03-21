Top.Mail.Ru
Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Серьезных повреждений не обнаружено": Досаев доложил Токаеву о последствиях землетрясений в Алматы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев
Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%. Поступления в местный бюджет выросли на 55% до 287,5 млрд тенге. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%.

Как сообщил Ерболат Досаев, в рамках исполнения поручений, данных главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города. По заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января 2024 года проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Аким также сообщил о "перезагрузке" системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Также сегодня в Алматы глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Сведения об ощутимости были в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки. Сейсмологи отмечали, что за неделю - с 23 по 29 января - было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.

Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность - это закономерное явление.

4 марта в 11:22 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Через два дня, 6 марта, ранним утром в Алматы также зафиксировали подземные толчки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2071947-tokaev-prinyal-akima-almaty-dosaeva/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.