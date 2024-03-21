"Серьезных повреждений не обнаружено": Досаев доложил Токаеву о последствиях землетрясений в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии города, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%. Поступления в местный бюджет выросли на 55% до 287,5 млрд тенге. Увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%.

Как сообщил Ерболат Досаев, в рамках исполнения поручений, данных главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и др.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города. По заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января 2024 года проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено. Также начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта текущего года. В 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня текущего года в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert.

Аким также сообщил о "перезагрузке" системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Также сегодня в Алматы глава государства принял директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. Сведения об ощутимости были в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

С момента первого толчка сейсмологи регулярно фиксировали афтершоки. Сейсмологи отмечали, что за неделю - с 23 по 29 января - было зафиксировано более 2,5 тыс. афтершоков.

Однако специалисты объясняли, что подобная афтершоковая активность - это закономерное явление.

4 марта в 11:22 жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены.

Через два дня, 6 марта, ранним утром в Алматы также зафиксировали подземные толчки.