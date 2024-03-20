Какая погода ждет казахстанцев на Наурыз, рассказали синоптики

В предстоящие праздничные дни погоду Казахстана будут формировать два разных барических образования. На юге, при этом, ожидаются сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

21-23 марта погоду в Казахстане, по данным синоптиков, будут формировать два разных барических образования.

Отмечается, что на запад и север страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение ночных температур до 10-18 градусов мороза, но днем солнечные лучи прогреют воздух и столбики термометров повысятся выше нуля.

А центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под властью циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, вызывая на своем пути дожди, временами сильные, в горных районах очень сильные осадки в виде дождя и снега, и усиление ветра.

По республике ожидается туман и гололед.

Ранее мы писали о том, что алматинцам на Наурыз обещают проливные дожди - с 20 по 22 марта. Как рассказали в акимате, коммунальные службы приведены в готовность, а во время проливных дождей в Алматы будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад.

Напомним, праздничные дни Наурыза в этом году выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) - рабочий день.

Стоит также отметить, что с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате - с 14 по 23 марта. Называться этот период будет Наурызнама.