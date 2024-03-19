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Эзотерика

Проливные дожди пообещали алматинцам в Наурыз

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Человек с зонтом на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы с 20 по 22 марта ожидаются проливные дожди. В городском акимате рассказали, как готовятся к непогоде, также было сделано обращение к горожанам, передает NUR.KZ.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с 20 по 22 марта в Алматы ожидается выпадение интенсивных дождей.

Как рассказали в акимате, коммунальные службы приведены в готовность: в настоящее время силами 536 рабочих и 89 единицами спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

Продолжаются работы по уборке поперечных арычных сетей. По состоянию на 18 марта, вывезено 640 тонн мусора, смета, ила и наледи.

Во время проливных дождей в Алматы будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад. Заготовлено более 2,3 тыс. мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

Алматинцам порекомендовали в это время воздержаться от походов в горы, водителям – не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений горожан убедительно просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

Напомним, в этом году праздничные дни Наурыза выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 (понедельник) – рабочий день.

Отметим, что с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате: было предложено праздновать его с 14 по 23 марта, и назвать этот период Наурызнама.

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в этот период, мы писали тут. Также мы рассказывали, как в Алматы будут праздновать этот праздник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070534-prolivnye-dozhdi-poobeschali-almatintsam-v-nauryz/

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