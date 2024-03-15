Как отдохнут казахстанцы на Наурыз в этом году

На следующей неделе в Казахстане начнутся праздничные выходные в честь Наурыз мейрамы – в этом году жителей страны ждет сразу пять дней отдыха подряд, передает NUR.KZ.

В этом году, согласно календарю праздников на портале "Электронного правительства", праздничные дни – 21, 22 и 23 марта – выпадают на четверг, пятницу и субботу. Выходной день с субботы, 23 марта, будет перенесен на понедельник, 25 марта.

Таким образом в этом году казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 21 по 25 марта включительно.

При этом отметим, что уже сейчас в Казахстане началась декада Наурызнама, которая длится с 14 по 23 марта. Каждому из десяти дней соотвестсвует свой праздник и смысл.

Так, 21 марта – решено обозначить как День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.

22 марта будет отмечаться Новый год. В этот день во всех регионах страны проведут общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуют этноаулы и различные ярмарки.

А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

Однако увеличивать количество выходных в связи с предложением отмечать Наурыз в новом формате пока не планируется.

Кроме того, в Казахстане главным символом Наурыза назвали тюльпан. Уже утвержден уникальный логотип праздника