Неустойчивая погода: дожди, снег и гололед надвигаются на регионы Казахстана
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Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, с 10 по 12 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По информации синоптиков, на большей части республики в ближайшие трое суток ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки (дождь, снег), гололедные явления. Лишь на западе страны 11-12 ноября ожидается погода преимущественно без осадков.
По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы. Основной фон температуры воздуха:
- на западе страны +3 ...+12 градусов;
- на северо-западе 0 ...+8 градусов;
- на севере, востоке, в центре -3 ...+5 градусов;
- на юге, юго-востоке +2 ...+10 градусов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2453976-neustoychivaya-pogoda-dozhdi-sneg-i-gololed-nadvigayutsya-na-regiony-kazahstana/
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