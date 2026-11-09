Неустойчивая погода: дожди, снег и гололед надвигаются на регионы Казахстана

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, с 10 по 12 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, на большей части республики в ближайшие трое суток ожидается неустойчивая погода, прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки (дождь, снег), гололедные явления. Лишь на западе страны 11-12 ноября ожидается погода преимущественно без осадков.

По республике прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы туманы. Основной фон температуры воздуха:

на западе страны +3 ...+12 градусов;

на северо-западе 0 ...+8 градусов;

на севере, востоке, в центре -3 ...+5 градусов;

на юге, юго-востоке +2 ...+10 градусов.

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