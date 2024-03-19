Жителей Алматы предупредили об угрозе подтоплений

Штормовое предупреждение объявили в Алматинской области - ожидаются сильные осадки, которые грозят разливом рек и подтоплениями, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

"В связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – заявили специалисты метеослужбы.

Отмечается, что при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Как мы писали ранее с 20 по 22 марта в Алматы ожидается выпадение осадков – пройдут сильные дожди.

Как рассказали в акимате, коммунальные службы приведены в готовность: в настоящее время силами 536 рабочих и 89 единицами спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

Алматинцам порекомендовали в это время воздержаться от походов в горы, водителям – не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений горожан убедительно просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.