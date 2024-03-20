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Осадки пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Женщина держит зонт
Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 20 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +17 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем столбики покажут -1 градус, ночью температура снизится до -12 градусов. Скорость ветра – 4,0 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса, а ночью опустятся до +12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,9 м/с.

Мы писали ранее, что с 20 по 22 марта в Алматы ожидается выпадение осадков – пройдут сильные дожди.

Как рассказали в акимате, коммунальные службы приведены в готовность: в настоящее время силами 536 рабочих и 89 единицами спецтехники производятся работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора.

Алматинцам порекомендовали в это время воздержаться от походов в горы, водителям – не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач. Во избежание подтоплений горожан убедительно просят не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных осадков в период с 21 по 23 марта 2024 года в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления - с таким предупреждением выступили накануне синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071140-osadki-poobeschali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Осадки пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня
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