Закладывают жилье, берут огромные кредиты: уровень лудомании в Казахстане встревожил МВД

Казино. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МВД Марат Ахметжанов сегодня на мероприятии в столичном акимате отметил, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил, что не все проблемы общественной безопасности можно увидеть через призму статистики и отчетов. Яркий тому пример - лудомания.

"Согласно национальной статистике, объем услуг азартных игр и заключений пари в прошлом году в сравнении с допандемийным 2019-м вырос в 40 раз. В последние два года рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занимает лидирующее место, куда больше всего тратятся казахстанцы.

Только за первый квартал этого года затраты населения превысили 100 млрд тенге. А это в 70 раз больше, чем на услуги библиотек и музеев, в 50 раз - чем на творчество и искусство, в 5 раз - чем на IT-услуги и, наконец, в два раза больше, чем на операции с недвижимостью. Это очень опасная тенденция, когда самообразование уходит на дальний план", - сказал он.

Также глава ведомства отметил, что ставки в кредит и онлайн платформы, навязчивая реклама сделали эту сферу более доступной для населения и провоцируют рост зависимости.

В результате долги приводят к трагедиям, нередко - с тяжелыми последствиями.

"Сегодня проблемой лудомании никто предметно не занимается. Налоговые органы интересует только уплата налогов, местные исполнительные органы (акиматы и их структуры - прим. ред.) - поступления в бюджет, предприниматели "гонятся" за доходом.

В итоге страдает население: граждане закладывают имущество, берут неподъемные кредиты, на этом фоне разводятся, теряют работу, идут на преступления, сводят счеты с жизнью. Ситуация с лудоманией ухудшается. Необходимо уже сейчас использовать передовой международный опыт в этой сфере", - резюмировал министр.

На официальном сайте Международной классификации болезней (МКБ) ВОЗ сказано, что лудомания или навязчивое влечение к азартным играм заключается в частых повторных эпизодах азартной игры, которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам.

Специалисты ВОЗ считают это психологическим расстройством.

Эти действия не имеют ясно выраженной рациональной мотивации, не могут контролироваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023160-zakladyvayut-zhile-berut-ogromnye-kredity-uroven-ludomanii-v-kazahstane-vstrevozhil-mvd/