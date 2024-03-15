Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Air Astana обратилась к пассажирам задержанных рейсов в аэропорту Алматы

Опубликовано:

Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представители Air Astana сообщили, что 38 рейсов задержались, еще 10 – отменили. Пассажирам рассказали, куда обращаться в данном случае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В пресс-службе Air Astana сообщили, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.

Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов.

Список рейсов, отмененных 14 марта:

  • KC109/110 Алматы – Бишкек – Алматы;
  • KC969/970 Алматы – Ташкент – Алматы.

Список рейсов, отмененных 15 марта:

  • KC851/852 Aлматы – Астана – Алматы;
  • KC969/970 Алматы – Шымкент – Алматы;
  • KC985/986 Алматы – Кызылорда – Алматы.

По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов необходимо обращаться по месту приобретения. Информацию о статусе рейса можно посмотреть на сайте или в приложении Air Astana.

Наряду с этим работает круглосуточная горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78; +7 702 702 00 74 (WhatsApp).

Ранее с таким же заявлением выступили во FlyArystan.

Напомним, вчера из-за обильного снегопада, начавшегося во вторую половину дня, аэропорт Алматы с 19:00 временно закрылся на прилет. Наряду с этим по городу начались пробки в 11 баллов, за сутки произошло свыше 20 ДТП.

Чтобы очистить южную столицу от снега коммунальщики выходили на дежурство в ночное время. Отметим, что выпадение обильных осадков в Алматы продолжится, по словам синоптиков, и сегодня.

К слову, сегодня в Международном аэропорту Алматы ситуация не улучшилась – в воздушной гавани все так же наблюдаются задержки рейсов. После стабилизации обстановки было возобновлено обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068932-air-astana-obratilas-k-passazhiram-zaderzhannyh-reysov-v-aeroportu-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.