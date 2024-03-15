Air Astana обратилась к пассажирам задержанных рейсов в аэропорту Алматы

Представители Air Astana сообщили, что 38 рейсов задержались, еще 10 – отменили. Пассажирам рассказали, куда обращаться в данном случае, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В пресс-службе Air Astana сообщили, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта. В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.

Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов.

Список рейсов, отмененных 14 марта:

KC109/110 Алматы – Бишкек – Алматы;

KC969/970 Алматы – Ташкент – Алматы.

Список рейсов, отмененных 15 марта:

KC851/852 Aлматы – Астана – Алматы;

KC969/970 Алматы – Шымкент – Алматы;

KC985/986 Алматы – Кызылорда – Алматы.

По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов необходимо обращаться по месту приобретения. Информацию о статусе рейса можно посмотреть на сайте или в приложении Air Astana.

Наряду с этим работает круглосуточная горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78; +7 702 702 00 74 (WhatsApp).

Ранее с таким же заявлением выступили во FlyArystan.

Напомним, вчера из-за обильного снегопада, начавшегося во вторую половину дня, аэропорт Алматы с 19:00 временно закрылся на прилет. Наряду с этим по городу начались пробки в 11 баллов, за сутки произошло свыше 20 ДТП.

Чтобы очистить южную столицу от снега коммунальщики выходили на дежурство в ночное время. Отметим, что выпадение обильных осадков в Алматы продолжится, по словам синоптиков, и сегодня.

К слову, сегодня в Международном аэропорту Алматы ситуация не улучшилась – в воздушной гавани все так же наблюдаются задержки рейсов. После стабилизации обстановки было возобновлено обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди.