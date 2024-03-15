Массовая задержка рейсов в Алматы: во FlyArystan выступили с заявлением

В Алматы из-за непогоды в аэропорту Алматы задерживаются рейсы. Во FlyArystan выступили с заявлением на фоне сложившейся ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

В пресс-службе FlyArsytan в Telegram рассказали, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов перенесли на 15 марта. Из-за этого продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов.

В авиакомпании сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставили напитки и питание, а также расселение в гостинице в зависимости от времени задержки рейса. Наряду с этим людей оповещают по WhatsApp и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета.

Проверять текущий статус рейса можно в приложении FlyArystan и на сайте FlyArystan.com.

Напомним, вчера из-за обильного снегопада, начавшегося во вторую половину дня, аэропорт Алматы с 19:00 временно закрылся на прилет. Наряду с этим по городу начались пробки в 11 баллов, за сутки произошло свыше 20 ДТП.

Чтобы очистить южную столицу от снега коммунальщики выходили на дежурство в ночное время. Отметим, что выпадение обильных осадков в Алматы продолжится, по словам синоптиков, и сегодня.

К слову, сегодня в Международном аэропорту Алматы ситуация не улучшилась – в воздушной гавани все так же наблюдаются задержки рейсов. После стабилизации обстановки было возобновлено обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди.