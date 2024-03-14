Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Трансформатор загорелся в селе близ Талгара: люди массово остались без света (видео)

Опубликовано:

Возгорание трансформатора
Возгорание трансформатора. Кадр из видео: instagram/krispi_almaty_

В Талгарском районе Алматинской области произошло короткое замыкание трансформатора. На место выезжали сотрудники ДЧС региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает МЧС, вызов поступил в 19:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области. Отмечается, что произошло загорание подстанции в селе Шымбулак.

"По прибытии огнеборцев на место было установлено, что произошло короткое замыкание трансформатора без возгорания. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На место работали 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.

Происшествие прокомментировали и в акимате Алматинской области.

"Из-за ухудшения погодных условий в некоторых населенных пунктах происходит массовое отключение электричества. Управление ведет мониторинг и контроль за восстановительными работами.

Акиматы районов и города Қонаев организовали дежурства, а все аварийно-восстановительные бригады энергопередающей организации АО "АЖК" работают в усиленном режиме. На данный момент идет устранение аварийных отключений силами АО "АЖК", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Здесь же добавили, что подробную информацию о прекращении подачи электроэнергии предоставят позже.

Сегодня к вечеру в Алматы резко ухудшилась погода, начался сильный снегопад, который буквально парализовал город и образовались пробки в 11 баллов.

В акимате города сегодня информировали о том, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Сообщалось, что снег будет идти до 4 утра 15 марта и выпадет от 8 до 10 см снега.

Также, в ДЧС города призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада, потому что накануне уже было ЧП с падением дерева на припаркованные машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2068548-transformatornaya-podstantsiya-zagorelas-v-sele-bliz-talgara-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.