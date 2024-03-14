Трансформатор загорелся в селе близ Талгара: люди массово остались без света (видео)
Опубликовано:
В Талгарском районе Алматинской области произошло короткое замыкание трансформатора. На место выезжали сотрудники ДЧС региона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает МЧС, вызов поступил в 19:20 в дежурную часть ДЧС Алматинской области. Отмечается, что произошло загорание подстанции в селе Шымбулак.
"По прибытии огнеборцев на место было установлено, что произошло короткое замыкание трансформатора без возгорания. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На место работали 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.
Происшествие прокомментировали и в акимате Алматинской области.
"Из-за ухудшения погодных условий в некоторых населенных пунктах происходит массовое отключение электричества. Управление ведет мониторинг и контроль за восстановительными работами.
Акиматы районов и города Қонаев организовали дежурства, а все аварийно-восстановительные бригады энергопередающей организации АО "АЖК" работают в усиленном режиме. На данный момент идет устранение аварийных отключений силами АО "АЖК", - сообщили в пресс-службе областного акимата.
Здесь же добавили, что подробную информацию о прекращении подачи электроэнергии предоставят позже.
Сегодня к вечеру в Алматы резко ухудшилась погода, начался сильный снегопад, который буквально парализовал город и образовались пробки в 11 баллов.
В акимате города сегодня информировали о том, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Сообщалось, что снег будет идти до 4 утра 15 марта и выпадет от 8 до 10 см снега.
Также, в ДЧС города призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада, потому что накануне уже было ЧП с падением дерева на припаркованные машины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2068548-transformatornaya-podstantsiya-zagorelas-v-sele-bliz-talgara-video/