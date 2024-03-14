Алматинцы в ряде районов столкнулись с отключением света

Сразу в нескольких районах Алматы из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада происходят аварийные отключения света, передает NUR.KZ.

Самое массовое отключение света наблюдается в Наурызбайском районе, особенно в микрорайоне Карагайлы.

Без света также дома возле Almaty Mall в Ауэзовском районе, вдоль дороги на Медеу, а также дома, расположенные по площади Республики.

Отключение света наблюдается и в Алатауском районе, чуть ниже проспекта Рыскулова.

Отключение света в Алматы.Скрин: esalmaty.kz

Сегодня вечером в Талгарском районе Алматинской области произошло короткое замыкание трансформатора. Отмечается, что произошло загорание подстанции в селе Шымбулак.

Между тем, в акимате Алматинской области сообщили, что из-за ухудшения погодных условий в некоторых населенных пунктах происходит массовое отключение электричества. Так, акиматы районов и города Қонаев организовали дежурства, а все аварийно-восстановительные бригады энергопередающей организации АО "АЖК" работают в усиленном режиме.

Напомним, вот уже третий день Алматы накрывает сильный снегопад. Сегодня к вечеру в мегаполисе резко ухудшилась погода. Снегопад буквально парализовал город и образовались пробки в 11 баллов.

В акимате города сегодня информировали о том, что из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Прогнозировалось, что снег будет идти до 4 утра 15 марта, выпадет от 8 до 10 см снега.

Также, в ДЧС города призвали горожан не ставить машины под деревьями из-за начавшегося в городе сильного снегопада, потому что накануне уже было ЧП с падением дерева на припаркованные машины.