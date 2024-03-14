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Эзотерика

"Нам проще потратить миллиарды и закопать": депутат о проблеме мусорных свалок в Казахстане

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Свалка мусора
Мусор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на заседании сената депутат Закиржан Кузиев заявил, что казахстанские чиновники предпочитают закапывать мусор за миллиарды тенге, а не перерабатывать его, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Кузиев заявил, что каждый год в Казахстане образуется 4,5 млн тонн коммунальных отходов, мусорные полигоны не соответствуют экологическим и санитарным нормам, и при этом растет число нелегальных свалок.

На мусоре осваиваются большие бюджеты, добавил депутат, но цифры по сортировке мусора обычно "нарисованы" и показывают успех лишь на бумаге.

"Как отмечают экологи, единственно значим достижением стало строительство крупнейшего в центральной Азии завода по сортировке и переработке мусора в Алматы – однако, к сожалению, он закрыт. Не работают и два новых завода, построенные в Актобе и Семее, на которые потрачены средства в размере 5 млрд тенге. (…)

Министерству экологии и местным акиматам выгоднее тратить миллиарды тенге из бюджета на создание мусорных полигонов площадью 20 гектаров, чем на строительство завода по сортировке и переработке отходов, который бы занял территорию в 5 раз меньше.

Наша страна обладает обширными территориями и не ощущает остроты проблемы землепользования – нам проще выкопать и закопать, создавая новые полигоны каждые 5 лет, не задумываясь о последствиях", – заявил Кузиев.

Сенатор добавил, что мусорные полигоны отравляют грунтовые воды, а их масштабы – увеличивают риск пожаров.

Проблема с мусорными полигонами в Казахстане

Напомним, еще в сентябре прошлого года тогда еще премьер-министр Алихан Смаилов высказывался о стихийных свалках в Казахстане. Он сообщал, что в Мангистауской области отмечается самый низкий показатель ликвидации несанкционированных свалок. Область Абай также является одним из лидеров антирейтинга по данному показателю.

По словам Смаилова, накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. Для улучшения ситуации многие передовые страны мира проводят переработку и утилизацию мусора.

Позже глава Минэкологии и природных ресурсов не исключил вероятность повышения тарифов на вывоз мусора в Казахстане.

В Актобе в прошлом году после череды пожаров решили законсервировать мусорный полигон – горожане не раз жаловались на зловонье и дым от горящих отходов. В департаменте экологии заявляли, что компанию, в доверительном управлении у которой находится полигон, уже штрафовали за неоднократные пожары.

При этом в конце февраля жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу.

По словам местных жителей, сюда выбрасывают не только бытовые отходы, но и туши мертвых животных. Из-за этого в округе развелись своры бродячих собак. Сельчане жаловались, что животные буквально разносят по трем населенным пунктам инфекцию.

Позже глава Минэкологии рассказывал о планах по ужесточению санкций за выброс мусора в неустановленных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2068314-nam-prosche-potratit-milliardy-i-zakopat-deputat-o-probleme-musornyh-svalok-v-kazahstane/

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