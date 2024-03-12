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"Яйца, фрукты, макароны – достаточно много позиций": премьер Бектенов раскритиковал рост цен

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Фрукты на полках в супермаркете
Супермаркет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина предупредил акиматы и министерства об ответственности в случае роста цен на социально значимые продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Бектенов сообщил, что по итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%.

"В этом году перед правительством и Нацбанком стоит задача удержать ее ниже 8%. Повышение цен отмечено на рис, яйца, фрукты, напитки, сливочное масло и макаронные изделия.

Как видим, это достаточно много позиций. Значит недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов. Среди регионов наибольший рост инфляции зарегистрирован в Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях", - заявил он.

По словам главы кабмина, данный вопрос имеет социальную важность. Он попросил своего заместителя Серика Жумангарина держать его на строгом контроле.

"Если регионы не принимают на местах должных мер по снижению инфляции, прошу незамедлительно докладывать мне для принятия соответствующих решений", - предупредил премьер.

Напомним, ранее эксперты опубликовали подробное исследование о том, что именно и насколько подорожало в стране по итогам февраля.

А мы рассказывали, сколько продуктов питания можно купить на среднюю зарплату в Казахстане. К слову, несмотря на тот факт, что реальные зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в любой другой стране экономического союза, по темпам роста цен на товары и услуги страна постоянно находится на первом месте.

Добавим, что с мая рост цен в стране будут подсчитывать по-новому.

Сейчас сотрудники Бюро нацстатистики проводят мониторинг цен по 508 позициям товаров и услуг на ежемесячной основе: аналитики ходят по торговым центрам, супермаркетам, рынкам и магазинам и через специальное приложение фиксируют изменение цен на товары и услуги.

По новой методике параллельно с традиционным методом по сбору данных аналитики также будут использовать данные фискальных чеков. Это позволит расширить обследуемые объекты и иметь более детализированную информацию по ценам, объясняли ранее эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2066697-kakie-produkty-podorozhali-v-kazahstane-rasskazal-premer/

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