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На сколько выросли цены в Казахстане

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Женщина держит в руках чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: industryview/Getty Images

Месячная инфляция ускорилась в Казахстане до 1,1%. А годовой рост цен на товары и услуги продолжает снижаться – в феврале он составил 9,3%. Что подорожало больше всего, узнали журналисты NUR.KZ.

По данным Бюро национальной статистики, в феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,1%. Цены на платные услуги повысились на 1,7%, продовольственные товары – на 0,8%, непродовольственные – на 0,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду на 11,6%, отопление центральное – на 10,7%, холодную воду – на 8,3%, водоотведение – на 7,3%. Услуги сотовой связи подорожали на 6,2%, услуги бань – на 3,8%, здравоохранения – на 2,1%, услуги общественного питания – на 1,2%.

Из продуктов питания сильно выросли цены на огурцы – на 14,8%, помидоры – на 8%, перец сладкий – на 5,4%, бананы – на 3,8%. Повышение цен также отмечено на хлеб – на 1,3%, муку – на 1%, макаронные изделия – на 0,8%.

Между тем подешевели крупа гречневая на 2,4%, масло подсолнечное – на 2%, а также сахарный песок – на 1,5%.

В феврале также подорожали бытовые приборы – на 2,2%, автомобили – на 1,6%, текстильные изделия – на 0,9%, товары личного пользования – на 0,7% и лекарства подорожали – на 1,2%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 1,9%, а самая низкая наблюдается в Алматинской области и Абай – 0,5%.

Цены на продовольственные товары больше всего выросли в Шымкенте (на 1,4%), непродовольственные товары – в Мангистауской области (на 1,5%), платные услуги – в Карагандинской области (на 3,7%).

Уровень инфляции в регионах Казахстана
Уровень инфляции в регионах Казахстана. Инфографика: Бюро национальной статистики

По сравнению с январем 2024 года, когда инфляция составила 0,8% за месяц, ее значение увеличилось. А годовой рост цен между тем снижается уже 12 месяц подряд.

В феврале он составил 9,3%. Цены на платные услуги повысились на 12,8%, непродовольственные товары – на 8,5%, продовольственные товары – на 7,4%.

По сравнению с февралем 2023 года тарифы на водоотведение выросли на 33,9%, центральное отопление – на 30,9%, холодную воду – на 30,8%, вывоз мусора – на 30,7%, горячую воду – на 29,4%, электроэнергию – на 19,9%.

Среди продуктов питания за год сильно подорожал виноград – на 44,3%, белокочанная капуста – на 29,7%, рис – на 26%. При этом подешевели репчатый лук – на 42,5%, гречневая крупа – на 24,3%, подсолнечное масло – на 21,2%, сахарный песок – на 14,8%, а также картофель – на 12%.

Также выросла средняя стоимость парацетамола – на 63,3%, ацетилсалициловой кислоты – на 60,1% и активированного угля – на 32,3%.

Уровень инфляции в Казахстане
Уровень инфляции в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Напомним, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по 508 позициям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2063978-mesyachnyy-rost-tsen-na-tovary-i-uslugi-uskorilsya-v-kazahstane/

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