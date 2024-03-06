"Ваша речь как стихотворение": мажилисмен сделал комплимент главе Миннауки

Депутат Бакытжан Базарбек на пленарном заседании сделал комплимент министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе процедуры вопросов и ответов депутат Бакытжан Базарбек сделал комплимент министру науки и высшего образования Саясату Нурбеку.

"Эх, если бы все наши министры были такими же красноречивыми, тогда мы бы получали ответы на все свои вопросы. Слушаем вашу речь, она сложена как стихотворение", - заявил он.

Коллеги поддержали его дружным смехом. Отметим, что на пленарном заседании обсуждались поправки, направленные на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ госполитики по вопросам науки и технологической политики.

Проектом закона предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, регламентацию деятельности Фонда науки, определение правового статуса Национальной академии наук РК.

"Законопроект регламентирует механизмы развития национальной научной системы, определяет основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций и меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов их деятельности.

Определяются государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путем базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности", - сказано в заключении профильного комитета мажилиса.

Кроме того, депутат Бакытжан Базарбаев сегодня заявил, что Сейсмоинститут Алматы, находится в плачевном состоянии, поэтому его нужно передать из ведомства МЧС в Миннауки.

Также глава Миннауки Саясат Нурбек рассказал о повреждениях, которые получили вузы в Алматы после землетрясения – в нескольких зданиях появились трещины.

Напомним, Саясат Нурбек был переназначен на должность министра науки и высшего образования 6 февраля, когда было сформировано новое правительство под руководством премьера Олжаса Бектенова.

С февраля 2022 по июнь 2022 года являлся депутатом мажилиса РК. Он занял кресло, освободившееся после ухода Дариги Назарбаевой.

В июне 2022 Министерство образования и науки Казахстана было разделено на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Последнее возглавил Саясат Нурбек.