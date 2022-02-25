Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в мажилисе

Саясат Нурбек. Фото: instagram.com/ksayasatnurbek

Исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов на своей официальной странице в Facebook сообщил, что освобожденное Даригой Назарбаевой депутатское кресло в мажилисе перейдет Саясату Нурбеку, передает корреспондент

"Сегодня постановлением бюро политического совета Nur Otan принято решение передать свободный мандат депутата мажилиса парламента партии Nur Otan по партийному списку Саясату Нурбеку. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК", – сообщил Асхат Оралов.

В свою очередь Саясат Нурбек в разговоре с журналистом NUR.KZ напомнил, что в прошлом году участвовал в выборах по партийному списку Nur Otan.

"Вы знаете, что партийный список чуть длиннее – там где-то 119 человек, и из них 7 идут в депутаты. И в случае освобождения места партия может направить депутатом человека из этого партийного списка, что в данном случае и происходит. Партия решила направить на этот участок меня", – поделился Саясат Нурбек.

Нурбек отметил, что в качестве депутата намерен поднимать вопросы образования, профориентации и рынка труда.

Напомним, в пятницу ЦИК постановила прекратить полномочия депутата Дариги Назарбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958039-stalo-izvestno-kto-zaymet-mesto-darigi-nazarbaevoy-v-mazhilise/