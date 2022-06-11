Политика и экономика
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Разделение Минобразования: назначены главы новых министерств

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Касым-Жомарт Токаев что-то пишет
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении глав новых ведомств, которые были организованы после разделения МОН РК, сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства поручил назначить Нурбека Саясата министром науки и высшего образования Республики Казахстан.

Также президент постановил назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности министра образования и науки Республики Казахстан.

Напомним, что сегодня резидент подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. В связи с этим Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства: Министерство просвещения Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Уполномоченным органам были даны соответствующие поручения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973672-razdelenie-minobrazovaniya-naznacheny-glavy-novyh-ministerstv/

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