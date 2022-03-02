Саясат Нурбек принес присягу депутата

Саясат Нурбек. Фото: instagram.com/ksayasatnurbek

Саясат Нурбек в ходе пленарного заседания мажилиса, как впервые избранный депутат, принес присягу верно служить народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для меня это большая ответственность и честь - работать с вами на благо народа. Хотел бы принести присягу:

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", - сказал он.

Далее он добавил: "Я безгранично благодарен народу и вам".

"От всего сердца поздравляем нашего нового коллегу от имени всего депутатского корпуса и желаем успеха в вашей работе", - сказал в свою очередь спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Саясата Нурбека избрали в комитет мажилиса по социально-культурному развитию, в составе которого ранее была Дарига Назарбаева.

Напомним, в среду мажилис одобрил досрочное прекращение полномочий депутата Дариги Назарбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1958805-sayasat-nurbek-prines-prisyagu-deputata/