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Начальник ДП ВКО рассказал о зарплате, отдыхе и резонансных делах

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Ерлан Омарбеков
Ерлан Омарбеков. Фото: ДП ВКО

Начальник ДП ВКО, генерал-майор Ерлан Омарбеков в интервью корреспонденту NUR.KZ рассказал, сколько зарабатывает, где отдыхает, высказался о резонансных делах и ответил на другие вопросы.

- Ерлан Болатович, не жалеете, что связали свою жизнь с правоохранительной системой? Если не полиция, то чем бы вы хотели заниматься?

- Нет, конечно. Всегда хотел быть полезным, помогать людям. Если бы не полиция, то, наверное, стал бы военным.

- Ваша работа связана с постоянными переездами. Например, до этого вы возглавляли ДП Костанайской области, теперь живете в Усть-Каменогорске. Как к этому относится супруга, семья?

- В моей жизни было очень много переездов из региона в регион. Моя семья это понимает и поддерживает, за что им огромное спасибо.

- Вы в семье один полицейский или ваш путь кто-то продолжает?

- Я один выбрал службу в полиции, пока никто не продолжает службу в органах внутренних дел.

- Есть ли у вас свободное время? Чему вы его посвящаете? Как вы обычно проводите свой отпуск? Выезжаете из страны?

- Все свободное время, которое редко, но бывает, как правило, провожу дома со своей семьей. Иногда выезжаем на природу, посещаем исторические места. Ну и, конечно, у меня есть одно из мужских хобби - рыбалка.

- Каких успехов удалось добиться за период работы в должности начальника ДП ВКО? С какими проблемами вы столкнулись?

- Определенные достижения, конечно, есть. Это снижение преступности, улучшение раскрываемости и, самое главное, профилактика преступлений и правонарушений.

Проблемы тоже есть, но все это вполне разрешимо, мы планомерно работаем над этим. Для нас самое главное - это безопасность граждан и их доверие.

- Как работала полиция в условиях таких морозов и непогоды в регионе?

- Каждый раз на совещаниях, ежедневных разводах при выходе на службу в обязательном порядке акцентируется внимание на экипировку личного состава, как полицейский одет, соответствует ли это температурному режиму.

Наши сотрудники - молодцы, работают на улице в разные погодные условия, оказывают помощь в любых ситуациях, чему есть немало примеров, и я горжусь ими. Одним словом - бойцы.

- Были ли задержания полицейских, работающих в подразделениях региона, по подозрению в коррупции или в других преступлениях? Если да, то сколько фактов? Какое наказание понесли их непосредственные руководители?

- После моего назначения таких фактов не было. Мы должны поставить максимальный заслон коррупционным проявлениям. Эта работа с личным составом проводится на постоянной основе.

Относительно наказания непосредственных руководителей, в случае выявления коррупционных фактов со стороны подчиненных есть определенный порядок действий вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Ерлан Омарбеков
Ерлан Омарбеков. Фото: ДП ВКО

- Читателей, как правило, интересует, сколько зарабатывают руководители госучреждений. Вы можете назвать размер своей зарплаты? Сколько в среднем получают полицейские региона?

- В среднем заработная плата полицейских составляет около 200-250 тысяч тенге, отдельно оплачивается компенсация за аренду жилья в случае его отсутствия. В число льгот также входит оплачиваемый отпуск и пособие на оздоровление, медицинское обеспечение, первоочередность в дошкольные образовательные учреждения.

Что касается моей заработной платы, то она составляет 750 000 тенге.

- Какие громкие уголовные дела расследовались за период вашей работы на посту главы полиции ВКО?

- Из числа таких дел могу отметить ликвидацию нарколаборатории в Алматинской области по нашей разработке, где изъято более 11 килограммов синтетических наркотиков и 130 килограммов прекурсоров, которые планировалось реализовать у нас в области, а также оборудование для производства. Подозреваемые арестованы.

Еще задержание представителя криминалитета, жителя Алматы, который в сговоре с местным жителем совершил вымогательство у бизнесмена Усть-Каменогорска. В ближайшее время будет судебный процесс.

Из последних - это раскрытое убийство спортсмена Эльера Юнусметова, где, благодаря оперативным действиям полицейских Усть-Каменогорска, подозреваемого задержали буквально в течение 10-15 минут. Сейчас он арестован, проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

Кроме этого, за почти год моего пребывания в должности были задержания дропперов и мошенников, ведь наша основная задача - это борьба с преступностью и охрана общественного порядка.

- Чем закончилась история с кражей коврика, в которой обвинили якобы вашего заместителя?

- Как уже ранее мы сообщали, этот мужчина не имеет отношения к Департаменту полиции Восточно-Казахстанской области, и моим заместителем никогда не был.

Мы всегда призываем доверять информации только из официальных источников и не допускать распространения недостоверных фактов.

- Как проходит расследование в отношении Дины Тансари?

- На сегодняшний день в отношении нее дело находится в производстве. С учетом имеющихся доказательств, органом следствия деяния Динары Смаиловой (Дины Тансари) квалифицированы как мошенничество, она объявлена в международный розыск.

- Чем закончилось служебное расследование по заявлению экс-полицейского о вооруженном нападении на его семью? Есть уже какие-то определенные результаты по самому преступлению?

- По самому преступлению отмечу, что дела по факту хулиганства и нанесения телесных повреждений еще находятся в производстве, все лица установлены. По результатам расследования уже будет принято решение.

Относительно служебного расследования, оно проводилось МВД РК. В результате приказом начальника ОП района Самар его заместитель и старший следователь привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

- Спасибо за интервью.

Добавим, что Ерлан Омарбеков возглавил Департамент полиции ВКО в мае 2023 года. До этого он занимал пост главы ДП Костанайской области.

Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК - занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции.

Также был начальником Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063833-nachalnik-dp-vko-rasskazal-o-zarplate-otdyhe-i-rezonansnyh-delah/

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