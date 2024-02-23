"Баню не видно": дома завалило снегом до самой крыши в ВКО (видео)

В Восточно-Казахстанской области люди боятся весенних паводков. По словам местных жителей, за несколько дней февраля снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму, передает телеканал "Астана".

Жители сел в Восточном Казахстане пытаются откопать от снега свои дома. Жилища за несколько дней завалило до самых крыш. Усложнили ситуацию сильные морозы до -50 градусов – снежный покров превратился в непробиваемую корку.

Люди боятся прихода весны, ведь такое обилие снежных масс может обернуться серьезным паводком.

Кадры из села Путинцево показали корреспонденты телеканала. Судя по записи, дворы превратились в тоннели, а дома похожи на сказочные грибы с огромными снежными шляпами. Жители говорят, что за несколько дней февраля снега выпало больше, чем за всю прошлую зиму.

"Вот, вот. Баню не видно. Теперь пошла к дому. Вот это батя откопал сегодня. А это вот дорога. Вот это я просто стою за воротами", – комментирует за кадром жительница, показывая снежные "стены", которые появились во дворе дома.

После недели 50-градусных морозов снег спрессовался и вовсе превратился в ледяную крепость. Чтобы очистить крыши от тяжести, жители буквально режут снег лопатами и кусками сбрасывают вниз.

Однако отмечается, что снежная аномалия опасна большой водой. В ДЧС региона говорят, как только спадут морозы снег экстренно начнут вывозить из заметенных сел. Уже расчищено 105 арыков и каналов, 11 мостов и более 200 водопропускных сооружений. Вывезено более 100 тыс. кубов снега.

"У нас в регионе объявлена повышенная готовность к паводку. На сегодняшний день на территории ВКО подготовлено 153 пункта временного размещения граждан, куда будет входить более 17 тысяч человек на случай эвакуации. Ведется мониторинг за уровнем рек, и конечно в тех районах, где выпало рекордное количество снега малообеспеченным, пенсионерам и инвалидам мы проводим акции, чистим снег, убираем. Потому что сами они действительно не справятся", – отметила глава пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова.