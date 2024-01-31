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"Моим заместителем никогда не был": глава ДП ВКО прокомментировал скандальное видео с кражей коврика

Опубликовано:

Кража коврика из подъезда
Кража коврика. Кадр из видео: instagram.com/dk___vko

Начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что якобы высокопоставленный сотрудник полиции похитил коврик в одном из домов, передает NUR.KZ.

Кадры с кражей коврика из подъезда ранее появились в Сети. Автор указал, что мужчина на видео, который скрутил коврик и положил его в сумку, является высокопоставленным сотрудником ДП ВКО - заместителем начальника департамента.

"Указанная в публикации информация не соответствует действительности. Изображенный на видео мужчина не имеет отношения к департаменту полиции Восточно-Казахстанской области, и моим заместителем никогда не был и не является", - написал Омарбеков.

Он также напомнил пользователям Сети, что за распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или информационно-коммуникационных сетей предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что ранее информацию о том, что мужчина, которого сняла камера наблюдения во время кражи коврика, является сотрудником ДП ВКО, опровергли в пресс-службе областного департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058515-moim-zamestitelem-ne-byl-nachalnik-dp-vko-prokommentiroval-skandalnoe-video-s-krazhey-kovrika/

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