Застрелили у подъезда в Усть-Каменогорске: жертвой убийства оказался известный спортсмен

Стало известно, что в субботу в Усть-Каменогорске был застрелен известный спортсмен, мастер спорта Эльер Юнусметов. Мужчину похоронят в родном селе, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, погибшим в результате стрельбы в Усть-Каменогорске оказался известный спортсмен Эльер Юнусметов 1990 года рождения.

Он родился в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Первые шаги в спорте начал в 5-летнем возрасте, первым его тренером был родной отец.

Эльер Юнусметов служил в армии, окончил колледж экономики и финансов, получив специальность юриста-консультанта.

Как сообщил акимат Катон-Карагайского района, Эльер Юнусметов обладал следующими спортивными титулами: мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА); мастер спорта по кикбоксингу; мастер спорта по кудо; обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек; обладатель гран-при "Битва на Катуни" (Российская Федерация).

В последнее время он тренировался в клубе бразильского джиу-джитсу и грэпплинга "Барыс QTT".

По информации родственников, Эльера Юнусметова похоронят в родном селе.

Напомним, в субботу, 13 января, в одном из дворов Усть-Каменогорска приехавшие по вызову полицейские обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он скончался от огнестрельного ранения. Стражи порядка в течение 10 минут задержали подозреваемого. По данному факту началось досудебное расследование.

Отметим, что согласно ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, по ч.1 предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, а по ч.2 - от 15 до 20 лет лишения свободы.