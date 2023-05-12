Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО

Ерлан Омарбеков. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Ерлана Омарбекова назначили главой департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

"По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков", – сообщили в МВД.

Активу ВКО и личному составу ДП нового начальника представил замминистра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов, говорится в публикации.

По информации на сайте ДП Костанайской области, Омарбеков Ерлан Болатович родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года.

Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции.

До сегодняшнего назначения занимал пост начальника департамента полиции Костанайской области, а перед этим возглавлял департамент по противодействию наркопреступности МВД РК.

Сегодня также стало известно о назначении Санжара Адилова начальником ДП Карагандинской области. А Аслан Аталыков возглавил Комитет миграционной службы МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020337-erlan-omarbekov-vozglavil-departament-politsii-vko/