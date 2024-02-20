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Жители ВКО зафиксировали температуру на улице ниже -60 градусов

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Аномально низкие температуры в ВКО
Температура в селе Малоубинка Глубоковского района. Фото: yk-news.kz

Фотографию с самой низкой температурой прислал житель села Малоубинка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области, на ней термометр показал минус 63 градуса, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, РГП "Казгидромет" на одной из метеостанций зафиксировал сегодня в Восточно-Казахстанской области самую низкую температуру по стране.

"Ночью 20 февраля на метеостанции "Зыряновск" минимальная температура воздуха была минус 47,3 градуса. Это самая низкая температура в Казахстане за сутки", - сообщили в областном филиале РГП "Казгидромет".

Однако, по информации местных жителей, температура опускалась ниже этой отметки в некоторых селах района Алтай, Глубоковского района и в окрестностях Риддера. 

Аномально низкие температуры в ВКО
Температура в районе Алтай. Фото: yk-news.kz

Так, все "прелести" низких температур на себе испытали жители поселка Ливино, расположенного в десяти километрах от Риддера. Здесь на градусниках было минус 48 градусов. На один градус ниже, по словам местных жителей, было утром в Поперечном.

А вот на окраине Риддера, на улице Пролетарской, примыкающей к водохранилищу и находящейся в низине, домовладельцы сфотографировали термометр, на котором значился минус 51 градус.

Согласно фотографиям, в селе Парыгино района Алтай столбик термометра упал ниже -60 градусов. Такая же температура была отмечена в селе Прогресс Глубоковского района.

Аномально низкие температуры в ВКО
Температура в селе Парыгино района Алтай. Фото: yk-news.kz

А фото с самой низкой температурой прислал житель села Малоубинка Глубоковского района. На ней термометр показал минус 63 градуса.

Отмечается, что эта информация официально не подтверждена.

В ряде регионов Казахстана уже несколько дней бушуют морозы и метели. Жителей страны массово вызволяют из снежной блокады. Самая тяжелая ситуация - на востоке республики. Спасать людей от холодной смерти приходится в условиях режима ЧС, объявленного из-за мощного снегопада.

Так, в ВКО из-за морозов ночью практически на всех трассах приходится останавливать движение. Отдаленные аулы и вовсе блокированы: дороги завалены снегом. В Маракольском районе двоих детей доставить в больницу смог только вездеход.

На прошлой неделе аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев обратился к жителям региона. Он просил их не покидать населенные пункты.

По словам главы региона, на ВКО обрушилась непогода, сильный снегопад и метель. В области выпала практически двухмесячная норма снега, а высота снежного покрова местами - выше метра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061963-zhiteli-vko-zafiksirovali-temperaturu-na-ulitse-nizhe-60-gradusov/

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